曾薏蘋／台北報導

世界衛生組織（WHO）5日針對台灣參與的會籍問題提到「一中原則」，台灣制憲基金會今表示，在一中框架下，除造成台灣內部國家意識混淆、國家認同混亂外，在國際社會更經常陷入「中國代表權」的爭議與糾葛。即便國際友人有心支持台灣參與國際社會，往往也只能以「擦邊球」的方式，無法名正言順地支持台灣。

台灣制憲基金會表示，為解決台灣長期以來的弊病，基金會已於4月30日送交「制憲意向公投」提案於中選會，希望在明年8月28日舉行台灣史上第一次制憲意向公投，詢問人民是否同意制定一部符合台灣現狀的新憲法，最終目的在根本解決台灣名實不相符的問題，以更真實符合台灣民意及國際期待的國家名稱，行走於國際社會，進一步確保台灣人民的各項應有權利與福祉，並奉獻國際社會。

台灣基金會指出，中國長期以來在國際上主張「一個中國原則」、「台灣是中國的一部份」，從而台灣要加入任何國際組織都必須中國的同意，導致目前台灣在國際社會處境艱難，無論是涉及健康、人權、飛安的國際組織，或是和經濟發展有實際關係的多邊與單邊貿易協定，都受到中國強力打壓。

基金會表示，台灣民眾從本次武漢肺炎疫情與華航事件可深刻感受台灣無法以正常國家身分加入國際組織、參與國際事務的種種不便。

台灣制憲基金會認為，中國能如此理直氣壯的主張「一個中國原則」，並在國際組織獲得斬獲，最大助力在於台灣目前實施的中華民國憲法就是「一中憲法」。中華民國憲法的領土主權範圍包括中國和蒙古，將台灣與中國界定成自由與大陸地區憲法前言載明「為因應國家統一前之需要」，是一部設定「終極統一」的憲法。

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