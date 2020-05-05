台中市4月買賣移轉棟數為3,006棟，相較於上月減少21.4%，比去年同月減少8.9%。不動產估價師表示，今年3月台中買賣移轉棟數創下近五年新高，拉高基期，使得本月月減幅度有超過二成之情形，而與去年同月相比雖亦有衰退情形，但仍站穩3千棟之水平，目前台中房市仍呈現量穩結構。

根據「大臺中房市交易動態資訊平台」顯示，4月買賣移轉的前三大熱區依序為北屯區(415棟)、西屯區(397棟)及大里區(261棟)，與上月相同。而累計109年1~4月買賣登記棟數為13,450棟，比去年同期增加869棟，年增率6.9%，惟領先幅度與上月結算相比有縮減情形。

建照、使照量部分， 3月建照為2,348(戶)，月減32.8%，年減33.1%。觀察歷年2月的建照戶數變化，因常受農曆春節因素影響，普遍未達千戶，然而於今年2月建照戶數卻逆勢攀升直逼3,500戶，主要是延續去年推案動能，案場順銷、小宅需求面增，再加上今年春節落在1月，建照量遞延集中在2月，以致於建照戶數衝高，在基期相對高的情況下，便顯得月減幅度較大；又去年3月建照量受單一個案（興富發夢幻誠）推出量體高達1,674戶產品影響，挹注大量戶數，故造成今年3月建照的年減幅度有超過三成比例之情形。

另外，3月使照為1,558(戶)，月增8.85倍，年增54.9%。進一步分析今年的2月使照名單可得知，完工落成的係以透天厝產品佔大宗，其中又以單戶為主，因此2月的使照戶數有極度萎縮狀況，由於基期位於相對低點，因而形成3月的使照戶數月增幅度極大。

累計109年第一季建照量合計為8,253(戶)，較去年同期增加2,678(戶)，季增48%；使照量為2,903(戶)，比去年同期微幅領先95戶，季增3.4%。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室經理陳孟筠表示，統計至目前為止的建物買賣移轉登記棟數，雖以單月來看是呈現衰退，但若以今年累計的數量與去年同期相比，則暫時有領先表現，並不如外界預期的悲觀。

陳孟筠進一步解釋，台中市房地產具有2~3年興建期的延遲性，今年第一季反映的數據屬落後指標，要評估是否受疫情而影響買氣，須待下半年才能逐漸顯現；而就建照、使照量部分，109年第一季的數據也不亞於去年，目前統計數據尚屬疫情干擾前的既定案量推行，故量能續穩。

(中時電子報)