全球旅遊出版巨頭《孤獨星球》（Lonely Planet）日前傳出將關閉倫敦與墨爾本辦公室，雖然會持續出版國家地區旅遊專書和單字書，但雜誌、兒童書、全球旅遊指南等將不再出版。據《雪梨晨報》報導，發言人表示是由於新冠肺癌疫情影響銷量，必須做出裁減出版業務的決定。

目前台灣書市能買到的《孤獨星球》相關的出版品，僅有城邦集團紅樹林出版代理的《孤獨星球》雜誌國際中文版和晨星出版的《世界咖啡之旅》、《全世界最棒的街頭小吃》等全球旅遊指南書。《孤獨星球》最知名的國家地區旅遊專書，曾由聯經出版社在2007年出版過繁體中文版，目前已全數絕版、售罄。

紅樹林出版社總編輯辜雅穗表示，四月初的確收到國外的消息，提及因為疫情影響，將暫時關閉雜誌出版業務，「由於中文版會晚國際版本幾期，因此中文版不會現在停刊，到今年底都還會持續出版，但明年之後的情形還要再討論。」近期因為疫情，訂戶數量雖不受影響，但整體旅遊書籍雜誌的銷售量還是有下滑。

晨星出版近年則引進數本《孤獨星球》的全球旅遊指南（coffee table book），該系列書以不同主題曲分，有小吃、啤酒、咖啡等，一本指南就搜羅世界各地的主題旅遊景點。晨星出版編輯吳怡芬表示，國家地區的旅遊書市面上有很多，但全球性的旅遊指南比較少見，「即使受到疫情影響，現在很多旅遊資料也能上網查，但全球資料還是《孤獨星球》、《國家地理》這類出版社的強項，也是長銷書。」

聯經出版社發行人林載爵表示，聯經在2007年取得授權，曾出版了20幾本《孤獨星球》繁體中文版旅遊書，熱門地區如日本、東京和倫敦等歐洲城市，首刷就三千本，常會繼續再版，銷售狀況還不錯，「最熱門的景點像是東京、倫敦，可以賣到五千本。」

然而與《孤獨星球》簽的五年合約到期後，2012年聯經決定不再續約。林載爵表示，一個原因是《孤獨星球》托尼．惠勒夫婦在2008年將出版社賣給英國BBC，經營方式跟策略方向不同，無法繼續合作，另一個關鍵則是網路影響，旅遊書的風格在2011到2012年間有極大的改變。

林載爵表示，如今線上旅遊資料愈來愈豐富多元，讀者習慣直接用網路查資料，為整個產業帶來巨大的改變，「包含《孤獨星球》等許多出旅遊書的出版社，除了開始將書本的資料內容上網，也會跟旅遊網站結合，採取多角化經營的模式，不再只有出紙本書。」

不過林載爵認為，《孤獨星球》收掉雜誌等出版業務，不代表紙本旅遊書的時代就此消逝，「因為人們永遠需要旅遊資訊，只是不一定是紙本書，可能用不同的方式呈現。」

(中時 )