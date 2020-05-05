美軍2架B-1B轟炸機4日飛抵台灣東北部、宮古島附近海域，據報導，日本也派出至少3架F-15J戰鬥機進行護航。

「飛機守望」（Aircraft Spots）周一（4日）披露，美軍2架B1B戰略超音速轟炸機，昨（4）日由關島安德森空軍基地起飛，直飛臺灣北部的東海海域。除了B1B轟炸機外，「飛機守望」指出，一架編號LIVID11的KC135R空中加油機，同一時間為上述機群編隊加油補給。據悉，B1B轟炸機是首次出現在臺灣外圍海域。

根據大陸《今日頭條》引述《兵器瞭望臺》5日的文章指出，5月4日，美軍2架B-1B轟炸機飛抵宮古島附近海域，此刻日本那霸機場也派出至少3架F-15J戰鬥機進行護航，從中可以看出，美日之間的軍事聯動非常密切。

根據《兵器瞭望臺》的分析，B-1B轟炸機可發射LRASM反艦巡航導彈，射程超過800公里；還可以發射AGM-86B空射巡航導彈，射程超過1500公里。

《兵器瞭望臺》指出，4月中旬，美軍5架B-52H轟炸機撤離關島，飛回美國本土，暫時結束了持續16年的連續轟炸機駐留部署任務。

美國太平洋空軍（PACAF）最新消息，美國空軍已將4架B-1B轟炸機和大約200名地勤在5月5日重新部署到關島安德森空軍基地，目的是避免關島至菲律賓海附近出現力量真空

(中時電子報)