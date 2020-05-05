母親節將至，新北市圖書館汐止分館特別推出專屬企劃，於館內閱讀區種下「櫻花樹」，民眾可在花海中享受閱讀樂趣，彷彿置身仙境。汐止分館表示，只要媽媽們一次借滿5本書，便可獲得「媽媽運動券」一張，可至汐止運動中心免費體驗有氧課程，帶給大家難忘的母親節。

新北市4日「解封」，開放部分場館，新北市圖書館汐止分館為吸引民眾回流，舉辦母親節活動，在館內設置美麗的櫻花吊椅、擺設180公分高的櫻花樹，營造出浪漫的賞櫻空間。

汐止分館表示，前陣子疫情嚴重，政府希望民眾少至人多的地方群聚，許多民眾沒有看到櫻花，所以他們才設置了這個「櫻花閱覽區」，讓媽媽們在圖書館來場「室內賞櫻」，享受寧靜的午後時光。

民眾蕭小姐說，第一次看到圖書館這樣布置，相當特別且漂亮，她趁著休息時間帶小朋友來，要走的時候孩子還捨不得離開。

汐止分館主任侯清山表示，館內閱覽區緊鄰窗戶，視野遼闊，可眺望五指山，座無虛席，邀請民眾帶著全家大小一起來圖書館享受書海帶給人們的樂趣。

侯清山表示，即日起至9日止，只要到汐止分館借5本書或申辦借閱證，即可免費獲得「媽媽運動會」入場券1張，可在10日母親節當日至汐止運動中心體驗有氧課程。

侯清山補充，新北市圖書館近來也舉辦活動，只要至各分館借書達5本、申辦借閱證、開通人臉辨識，便能累積點數抽掃地機器人。

(中時 )