詩人蕭蕭在明道明道大學老師石冰的國樂演奏琴音聲中，發表並吟唱新作《八卦山腳的風》，歌頌磺溪文學有如山風，將彰化的文學風采帶到世人面前。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左3）與老中青不同世代的三位作家代言人郝譽翔（右起）、蕭蕭和肆一等3人，一同揭開八卦山意象的立體書，左為文化局長張雀芬。（謝瓊雲攝）

彰化縣第22屆磺溪文學獎徵文起跑，本屆總獎金高達135萬元，是歷年最高！彰化縣長王惠美表示，今年在原本新詩、散文、短篇小說、報導文學、微小說、電視電影劇本6大類別外，新增「傳統詩」類，歡迎大家踴躍投稿。

「八卦山腳的風，有可能騎著太平洋的海浪而來，翻騰過玉山、雪山三千公尺的山頭，翻落在松柏坑以北、千百個坑口。」5日在彰化縣立美術館徵件宣傳記者會上，詩人蕭蕭發表並吟唱新作《八卦山腳的風》，搭配明道大學老師石冰的國樂演奏，歌頌磺溪文學有如山風，將彰化的文學風采帶到世人面前。

接著王惠美與作家蕭蕭、郝譽翔、肆一等，老、中、青3位代言人，共同揭開八卦山大佛的立體道具書，象徵將八卦山的歷史及文化吹向世界，文學脈絡開啟新頁，更代表各界對今年度優秀作品的高度期待。

王惠美表示，磺溪文學獎從1999年創辦至今已22個年頭，題材與彰化在地意象連結，提供彰化人舞台、展現對家鄉的情感，也希望向世界推廣彰化的人文風采，讓世界知道彰化；歡迎喜好文學的朋友們利用磺溪文學徵文活動抒解對彰化的感情。

文化局長張雀芬說，今年度的徵件宣傳VCR中，特別邀請到彰化資深作家蕭瀟、筆觸細膩與擅長自我挖掘的中生代女作家郝譽翔、及新生代療癒系作家肆一拍攝，鼓勵透過文字來連結對這片土地的情感與記憶，並彰顯磺溪文學獎的精神。徵件自即日起至6月29日止。

(中時 )