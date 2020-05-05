據聯合早報網報導，新加坡今天（5月5日）新增632起新冠肺炎病例，總確診病例達1萬9410起。根據衛生部初步統計，截至今天中午，新增病例多數是住在客工（外籍移工）宿舍的工作準證持有者，九人是本地公民或永久居民。

新加坡衛生部將在今晚發文告，公布更多有關新病例的細節。新加坡昨天（5月4日）新增573起冠病病例，其中本地社區感染占五例，為近六周來社區感染的單日最低紀錄。新加坡昨天也新增三個感染群，是兩周以來的單日最低。一名86歲新加坡籍病患3日因併發症去世，則是星國第18起冠病病毒死亡病例。

聯合早報網報導說，視乎全球及個別國家的冠病疫情，以及它們為遏制病毒傳播所做的工作，新加坡將考慮選擇性小範圍開放國境，但須繼續實行隔離和檢測的措施，防止出現輸入性病例。

新加坡政府將考量社區病例數量、全球冠病疫情發展，以及檢測與追蹤等有效機制這三大指標，決定何時及如何解除阻斷措施，逐步開放經濟活動。

星國衛生部長顏金勇昨天（5月4日）在國會發表部長聲明時闡述，首先社區傳播要得到有效控制，最好是社區每天新增病例要在一段時間內保持個位數甚至歸零，無關聯病例數量也要減少。

在本地社區，每日平均新增病例已從阻斷措施實施前一周的31起降至上周的11起，社區無關聯病例也進一步從平均每天12例減為五例。由於社區病例持續減少，新加坡政府日前宣布逐步放寬一些病毒阻斷措施。但顏金勇說，客工病例也要減少，「否則我們將繼續面對病毒從客工宿舍向更大範圍人群擴散的風險」。

新加坡國家發展部長兼財政部第二部長黃循財發表部長聲明時則強調，新加坡的抗疫戰遠未結束，人們不應鬆懈。「與病毒的抗爭不是一場衝刺賽，而是一場馬拉松，而我們連一半都還沒跑完。」

接下來，星國政府將允許更多經濟領域復工，但前提是能夠保障人民安全。因此，政府會從三個方面著手，即改變工作文化和方式、加緊進行冠病檢測，以及借助科技加快追蹤接觸者的工作。

黃循財表示，阻斷措施解除後的生活將無法完全回到從前，所有經濟領域都須作出調整，並採取必要防疫舉措。

他以建築業為例說，業內目前仍有27萬名客工，每個工地可以有來自不同宿舍的數百名客工，只要有一人染病，就可能催生出大型感染群。新加坡政府將攜手行業改變基本運作方式，推行一系列涉及工地、住宿和交通安排的措施，並且會確保工友們採取額外防護措施。

(中時 )