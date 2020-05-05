台積電轉投資封測廠精材（3374）受惠3D感測專案需求增加，帶動晶圓級尺寸封裝（WLCSP）需求暢旺，2020年首季合併營收14.28億元、稅後淨利1.6億元，每股盈餘（EPS）0.59元，三者齊創同期新高，淡季營運維持暢旺，公司對上半年營運審慎樂觀看待。

精材2020年首季合併營收14.28億元，季增2.28％、年增達1.54倍，改寫同期新高。毛利率17.94％、營益率12.07％，雖低於去年第四季21.47％、15.46％，仍較去年同期負43.53％、負56.44％大幅轉盈，分創近5年同期高點及同期新高。

在營收持穩高檔、本業獲利表現續強下，精材2020年首季稅後淨利1.6億元、季減18.32％，每股盈餘（EPS）0.59元，雖低於去年第四季0.72元，但較去年同期虧損3.26億元、每股虧損1.2元大幅轉盈，雙創同期新高。

觀察精材首季各業務概況，占92％的晶圓級尺寸封裝（WLCSP）營收達13.12億元，季增6％、年增達1.79倍。占8％的晶圓級後護層封裝（WLPPI）營收1.08億元，季減26％、但年增25％。

精材董事長陳家湘先前表示，雖然上半年全球大環境遭逢更多變數，對產業、供應鏈及終端市場需求造成不確定性，但由於3D感測專案需求較去年同期增加，將使營運季節性落差較往年縮小，對上半年營運審慎樂觀，下半年需視國際情勢及疫情的後續影響。

精材配合策略合作夥伴需求，將投入12吋晶圓後段測試代工服務，測試機台設備由策略夥伴提供，精材主要提供工廠及產線管理。公司預計下半年逐步進入量產，盼能對整體營運挹注良好成長效益，今年資本支出規模估約11.6～13.5億元。

(時報資訊)