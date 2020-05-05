立法院今天三讀通過證卷交易法第14條修正案，未來企業年度財報，須揭露「薪資報酬政策」、「全體員工薪資及調整情形」、「董事及監察人之酬金」等相關資訊。

藍委曾銘宗等人日前提案指出，去年逾1700家上市櫃公司發放股利總額高達1.44兆元，創下歷史新高，其中26家公司派發股利超過百億元，上市櫃公司董監事薪酬也節節上升，然而國內勞工低薪問題卻遲未解決，甚至有公司董事酬勞與員工平均年薪差距高達200倍者。

為搶救低薪，使得員工公平共享收益果實，因此提案修訂證交法，藉揭露個別董監事薪酬，讓被外界詬病的「肥貓」全面現形。

金管會主委顧立雄當時表示，目前已要求上市櫃公司在年報、公開資訊觀測站都要揭露薪資酬勞政策，包括個別董監事酬勞、經理人酬勞、員工薪資的平均數與中位數等，且考量各產業景氣循環不同，加上市場競爭強度也不同，董監事及員工薪酬難有客觀一致性的標準，不宜強制規定。

歷經兩次開會，會中針對曾銘宗提案做出修正，規範未來企業年度財報，須揭露「薪資報酬政策」、「全體員工薪資及調整情形」、「董事及監察人之酬金」等相關資訊，今天送到立法院完成三讀。

(中時 )