原訂今年4月開打的女子超級籃球聯賽WSBL，因為新冠肺炎疫情延期，終於要在明天閉門開打，堪稱是全球唯一開打的女籃賽，去年才榮獲女籃26連霸（包括社會甲組聯賽及WSBL）的國泰女籃，今年當然也成為注目焦點，尤其開幕戰就將對上中華電信，國泰生力軍王維琳對戰老東家，賽況精采可期。

國內連續23天沒有本土病例，今天再度傳來零確診的好消息，面對即將到來的賽事，國泰女籃鄭慧芸總教練表示，非常感謝這段期間，中央指揮中心及全國醫護人員的辛苦與付出，讓大家有一個全球最安全的運動環境，再加上體育署、籃協等單位的積極奔波與協調，全球唯一女籃開幕戰才能順利舉行。鄭慧芸也提到，國泰女籃是一個以團隊合作攻守的隊伍，每一個球員都是明星，每一個人也都知道自己在球場的定位，透過比賽的過程，讓全國所有球迷都知道這就是一個國泰女籃團隊。

國泰女籃在新賽季尋求WSBL 10連霸，陣中好手林育庭國家隊資歷豐富，去年賽季表現優異，在球隊擔任控球後衛的她，除了要掌控球隊節奏、組織進攻，個人也多次獲得全隊最高分，奪下總冠軍賽的MVP，在2020年新賽季將繼續與隊友攜手再創隊史最佳紀錄。此外，國泰女籃新加入的生力軍王維琳，人氣與實力兼備的她，同樣多次入選國家隊，去年自WCBA返台，歷經旅外經驗的洗禮，球技與心態都更加成熟的她，將使國泰女籃禁區的戰力再提升，也成為國泰女籃連霸的靈魂人物。

(中時 )