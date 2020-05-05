「2002年的第一場雪，比以往時候來得更晚一些，停靠在『八樓』的二路汽車帶走了最後一片飄落的黃葉」，市議員李中5日以歌聲提醒市長盧秀燕，現階段轉運中心仍是落伍的平面規畫，台中市政府一定要把握轉運中心立體化與商業化的規畫關鍵，這會是讓中區再生的好機會；並請將客運司機的休息權益納入空間規畫考量，司機有精神，旅客安全更能獲得保障。

李中指出，2002年的新疆烏魯木齊只有100萬人口，他們的客運轉運中心就有8層樓的空間可利用，反觀已經有280萬的台中市，台中火車站轉運中心竟然只有1層樓4個月台，即將在明年底興建完成的豐原轉運中心，也僅有1層轉運空間，商業空間也只有1層，完全浪費該建築基地的容積，也浪費每天進進出出龐大的人流量。

李中表示，台中火車站目前最讓旅客詬病的是完全沒有商業與飲食機能，雖然這屬於台鐵的範疇，但既然台鐵做不好，市政府就應該要滿足乘客與市民的需求，在規畫設計台中火車站轉運中心時，除了轉運的功能外，利用舊建國市場與南京新村、台鐵宿舍的空間，務必要把商業空間規劃進去，要把握住臺中最大的人流量，才能讓中區再生。未來水湳經貿園區的轉運中心，也一定要把這些機能納入。

李中強調，轉運中心除乘客會利用，客車司機也是使用者之一，市府進行轉運站規劃時，也要將司機的休息空間考慮進去，讓他們在長時間駕駛後，能有空間進行充份的休息，這樣也是對乘客運輸安全的保障。

(中時 )