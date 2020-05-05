新冠肺炎疫情蔓延全球，台灣防疫成果有目共睹。遠東銀（2845）為感謝勞苦功高的第一線醫護防疫人員，特別規畫專屬優惠定存活動。同時，考量此次疫情衝擊層面廣泛，亦開放經濟受衝擊的弱勢同胞辦理此次優惠定存活動。

遠銀即日起推出防疫醫護人員優惠定存專案，提供新台幣定存12個月天期享利率0.88％優惠，凡持衛福部疾管署公布的指定社區採檢院所及重度收治醫院人員在職證明均可辦理。而持有殘障手冊或低收入戶證明者，亦可憑證申辦此優惠，每人享有200萬元優惠額度。

遠銀表示，此次推出的醫護專屬優利定存活動，申辦期間至10月16日，活動甫推出，即有台北地區的醫護人員在百忙中抽空申辦。申辦的醫護人員表示，降息後相對於當今低利環境，此次推出的優惠定存頗為有感。

面對疫情衝擊層面廣泛，遠銀除推出防疫醫護人員專屬優惠定存，亦全力配合政府提供各項貸款紓困方案。其中，針對受疫情衝擊的中小企業、自營商、小店家，遠銀推出利息減碼、現有貸款本金緩繳、營運周轉金貸款或及振興資金貸款等各項方案。

至於針對個人紓困方面，遠銀指出，目前申辦件數以房貸本金緩繳最多，產業別則以觀光休閒及餐飲從業人員最多、交通運輸倉儲業次之，也有少數資訊科技出口業人員辦理。受衝擊情況包括放無薪假、被資遣及遭減薪等，亦有因居家隔離而暫時無法工作者。

(時報資訊)