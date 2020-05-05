世紀鋼董事會決議 擬配發現金股利1元 18:202020/05/05 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世紀鋼(9958)5日召開董事會決議，通過每股現金股利1元，並將於6月17日召開股東常會。世紀鋼去年稅後淨利為7.38億元，每股EPS為3.53元。 董事會並決議，辦理發行私募普通股，私募股數或張數，不超過20,000仟股。 (工商 ) #世紀鋼 #現金股利 #每股 #擬配發 #召開 也許您會感興趣 推薦閱讀 富邦金將發逾200億現金股利 04:102020/05/01 金融．稅務 中職》開放球迷入場近了 聯盟下周討論 16:242020/05/01 體育 《業績-半導體》業外不利 華邦電Q1每股續虧0.02元 10:002020/05/04 財經 5G需求升矽格Q1小賺 每股稅後盈餘0.80元 10:412020/05/04 財經 助推台企復工復產 浙江省召開創業創新推進會 11:012020/05/04 兩岸 大陸兩會敲定 陸股表現蹺蹺板 18:452020/05/04 財經 《台北股市》盤中焦點股：世紀鋼、台船、國巨、大毅、隆大、明泰 10:002020/05/05 財經 世界衛生大會將召開 陳時中：尚未收到邀請函 14:452020/05/05 生活 《業績-半導體》環球晶營運穩健 首季EPS高達6.62元 15:402020/05/05 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:532020/05/05 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 推特上放話不是玩笑 馬斯克真的把房全賣了 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 即時 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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