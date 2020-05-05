世紀鋼(9958)5日召開董事會決議，通過每股現金股利1元，並將於6月17日召開股東常會。世紀鋼去年稅後淨利為7.38億元，每股EPS為3.53元。

董事會並決議，辦理發行私募普通股，私募股數或張數，不超過20,000仟股。

(工商 )

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