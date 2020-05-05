軸承大廠瑞穎(8083)以物流輸送帶所需的軸承，打進美國龍頭電商自動倉儲物流系統、全球最大快遞承運商，首季營收及獲利未受新冠肺炎疫情影響，還因宅經濟而受益，EPS從去年2.43元攀升至2.52元創單季新高。4月及前4月營收，雙雙改寫同期新高。

瑞穎第一季營收達4.09億元，營業利益1.08億元，稅前淨利1.11億元，本期淨利0.89億元，EPS從去年的2.43元攀升至2.52元。4月營收1.45億元，年增3.96％；前4月營收5.54億元，年增2.09％。

瑞穎生產軸承廣泛應用在汽車拉門、手推車等運輸設備、車庫門及行李箱及自動倉儲，行李箱軸承毛利率較低而停產。美國Honeywell於2016年併購Intelligrated軸承廠，瑞穎2018年下半年開始供貨給Intelligrated，Honeywell於2018年11月買下歐洲Transnorm軸承廠，瑞穎軸承價格具競爭力，瑞穎也出貨給Transnorm軸承廠。

瑞穎指出，世界各國受新冠病毒疫情影響，紛紛採鎖國政策，經濟供給與需求均受嚴重打擊。瑞穎產品90％以上外銷，以美洲市場為主，物流輸送產品非但不受疫情干擾，反而逆勢呈現成長，這也是瑞穎今年第一季營收及獲利全面改寫單季新高；4月及前4月營收均締造同期新高的主因。

(工商 )