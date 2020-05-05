孤單比疫情可怕，雲林縣東勢鄉社區食堂恢復共餐。（張朝欣攝）

雲林縣東勢鄉龍潭村去年11月舉辦社區食堂共餐，今年4月因疫情停辦，經過1個月休息，5日恢復共餐，社區長者表示「孤單比疫情可怕」，大家都很想念共餐的歡樂時光，經過討論，決定在加強防疫的前提下恢復共餐。

雲林縣東勢鄉龍潭村與雲林縣參與式民主協會合作，去年11月實施參與式預算，由50餘名村民開會決議自辦社區共餐，從食材取得、烹煮、財務各方面，皆採集體決議、群策共治方式，但面對清明返鄉潮可能帶來的疫情風險，共餐村民決議4月暫停共餐1個月。

龍潭村長黃詩媛表示，村內人口老化嚴重，9成以上都是老人家，社區食堂共餐不僅讓老人家用餐方便，更多了1處聯絡感情的社交圈，大家都很喜歡用餐時的歡樂氣氛，共餐停辦1個月，不少老人家感到相當失落，因此決定恢復共餐。

參與式民主協會總幹事王俊凱指出，老人家若缺乏人際互動，很容易產生心理疾病，甚至影響身體健康，所以當初才會實施參與式預算，讓老人家投入社區事務，結果證明效果很好，恢復共餐後會加強各種防疫工作，確保老人家身心都健康。

1名老人家說孩子都在外地工作，只有假日才會回來，社區共餐可以讓他與年紀相近的人聊天，比較不會感到孤單，他比較擔心沒有伴，疫情反而沒有那麼可怕。

(中時 )