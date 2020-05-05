台中市山海環線計畫推動進度持續引發議員的關注！市議員李榮鴻5日在市議會定期大會市長施政總報告中表示，市長盧秀燕並沒有說不做山海環線，有心人士卻故意打口水戰，鐵路軌道本來就是台鐵的財產，後續營運權及收入都歸台鐵所有，卻要台中市負擔超過一半的建設經費，很不公平。

李榮鴻拿出台南市區鐵路地下化計畫，強調這項計畫總經費293.6億，中央分擔256.9億，台南市政府只要負擔36.7億，大約只有12％。反觀台中山海環線總經費714億，中央負擔353億，台中市竟然要負擔將近361億，負擔比例超過一半，實在太離譜。

交通局長葉昭甫表示，針對山海環線計畫，在市長盧秀燕上任後市府都按照交通部的審查意見如期修正並且函覆中央，鐵道財產及營運權都屬中央，要台中市負擔這麼高的建設經費相當不合理，更何況，全台灣鐵路立體化的計畫那麼多，也沒有像台中市負擔這麼多的建設經費。

李榮鴻強烈呼籲中央，至少應比照台南鐵路地下化的經費分攤比例，更何況交通部長林佳龍還是前台中市長，不應該不照顧台中人；民進黨的立委也應該幫台中市發聲，李榮鴻也建議台中市政府成立山海環線推動小組，積極向中央爭取經費。

(中時 )