美國新澤西州貝爾維爾(Belleville)市長邁克爾．梅勒姆（Michael Melham）公開表示，自己曾於去年11月發病，當時被診斷為流感，但現在做新冠病毒檢測時發現身上已有病毒抗體，顯示當時感染的很可能就是新冠病毒。此一說法讓美國社會相當吃驚，如此一來原先認為美國首例新冠肺炎在1月20日確診的時間，將再大幅提前2個月以上。

據美媒《紐澤西網》(nj.com)報導，梅勒姆市長近日提出了一個令人吃驚但未經證實的說法，聲稱他於去年11月在新澤西州就已感染新冠病毒，比華盛頓州首例確診的美國病例早兩個月。

梅勒姆說，他是在例行體檢幾天後，應醫生要求檢查其血液中的新冠病毒抗體，才發現身上新冠抗體檢測呈陽性。而這可能是因為他在4個月前那場被診斷為流感的疾病所引起，當時他在大西洋城參加會議時覺得不舒服，返家後病情惡化，出現38.9度高燒與發冷、幻覺和喉嚨痛等症狀，並持續了3星期。就醫後被診斷為流感，他也接受此一說法。

梅勒姆說，他曾懷疑過自己感染的是新冠病毒，但醫生說美國首例在1月才出現，「但那次的症狀太嚴重，以前患過流感，症狀從未如此嚴重，感覺快死了。」

直到近期做了病毒檢測，才發現身上有抗體，證實曾感染過新冠病毒。而醫生也表示，他身上的抗體存已有一段時間，並非最近產生的。此外，他近幾個月也只去過波多黎各旅行，而且是一個人居住。

報導說，美國國家衛生部門與新澤西州長都拒絕對梅勒姆的說法置評。截至目前，新澤西州已至少有118652例冠狀病毒病例，以及7228例死亡。

(中時電子報)