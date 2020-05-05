嘉義市中山路違規停車狀況嚴重，嘉義市警局自4月1日啓動違規停車科技執法系統以來，3、4月中山路科技執法路段交通事故已較未執法前的1、2月大幅降低62.2％。（警方提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市中山路違規停車狀況嚴重，嘉義市警局自4月1日啓動違規停車科技執法系統以來，光取締紅線停車就多達364件，違規熱門時段則以下午2點到4點77件最多，不過3、4月中山路科技執法路段交通事故已較未執法前的1、2月大幅降低62.2％，連民眾檢舉案都少了36.6％，讓警方更加強推動清道專案與科技執法工作的決心。

警方鎖定中山路執行科技執法，也招來部分市議員質疑，認為作法應再通盤檢討，不過市警局也拿出數據佐證，表示科技執法系統啓用滿1個月，各類違規態樣以紅線停車364件最多，公車站內停車33件次之，併排停車29件再次之，其中違規時段以下午2點到4點最多，晚上8點到10點次之，另違規地點則以近林森西路135件最多、噴水圓環含周邊79件次之、近西榮街56件再次之。

另統計3、4月中山路科技執法路段交通事故合計發生14件，較執法前1、2月發生37件減少23件，大幅降低62.2％，且中山路段3、4月分民眾檢舉交通違規204件，較1、2月分322件減少118件，降低36.6％。

據警察局統計，2019年7月1日起至2020年4月30日，民眾檢舉交通違規總計3萬3231件，其中檢舉違規停車1萬9122件，占57.5％，其中市警局3月規畫中山路執法以來，不斷接到民眾反應，要求擴大延伸至其他道路的聲量，統計3、4月分民眾檢舉違規停車總計5272件，較中山路執法前1、2月4070件增加1202件，大幅增加29.5％，可見違規停車問題引發廣大民怨，民眾殷切期盼違規停車問題能得到改善，

市警局表示，經分析檢舉違規熱區後，會持續針對違規停車及其他占用道路等違規行為加強稽查取締，同時也要求執行勤務員警於稽查取締違規停車時應先鳴笛、拍照蒐證、勸導駛離，如駕駛人未到場或經勸導未駛離再製單舉發。

市警局局長張樹德表示，科技執法的目的在提供友善行人空間及用路人行車安全順暢，民眾違規停車造成事故時有所聞，近期更有台中市、新竹市及台南市因機車閃避併排停車而發生重大交通死亡事故，為避免憾事一再發生，市警局將持續推動清道專案與科技執法工作，另會同交通處邀集民代、商家溝通，完備道路設施，並擴大交通安全宣導，守護市民生命財產安全。

(中時 )