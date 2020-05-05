打破大家對於手搖飲品牌的刻板印象，萬波島嶼紅茶與白蘭氏養蔘飲攜手一同推出限量白蘭氏養蔘系列飲品，每杯都加入一整罐的白蘭氏養蔘飲，「白蘭氏養蔘烏龍」特有的烏龍香氣同時帶有淡淡蔘香，而「白蘭氏養蔘蜜金桔」酸酸甜甜的口感與人蔘甘甜香氣相互輝映；慶新品上市也將捐出一萬杯給醫護人員與藥師們，以致上最高的敬意。

萬波島嶼紅茶自品牌創立以來，推出多款受到消費者歡迎的創新飲品，這次更是再創新出擊，攜手白蘭氏養蔘飲推出「白蘭氏養蔘烏龍」與「白蘭氏養蔘蜜金桔」 二款飲品；白蘭氏養蔘飲是採用皇帝御用級的養生健康帖，結合了人蔘、麥門冬以及五味子萃取物菁華，一補、一潤、一固，三管齊下，益氣潤燥、生津止渴、潤喉降火氣。

其中「白蘭氏養蔘烏龍」是使用萬波阿里山青心烏龍作為基底，特有的烏龍香氣與溫潤的口感，同時帶有淡淡蔘香，入喉後人蔘的甘甜更滋潤了整個口腔。

「白蘭氏養蔘蜜金桔」則是使用萬波招牌飲品之一的鳴光蜜金桔作為延伸，同樣加入了一整罐白蘭氏養蔘飲，酸酸甜甜的口感與人蔘甘甜香氣合而為一，清爽無負擔同時提供身體滋補助益。

而為全台醫護人員加油打氣，萬波與白蘭氏捐出一萬杯「白蘭氏養蔘系列飲品」給醫護人員與藥師們，只要憑著「疾管局工作證」、「醫護職業執照」與「藥師執照」即可至全台萬波門市兌換「白蘭氏養蔘系列飲品」一杯，每家門市數量有限，換完為止。

(中時 )