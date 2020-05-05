大陸山西太原市因2日新增1名自湖北輸入的新冠肺炎確診病例，太原市疫情防控辦公室隨即啟動應急機制。

太原市防控辦將會同專家進行會診，並同時展開流行病學調查，精準掌握確診病患的行動軌跡，找出密切接觸者和感染源頭。另外，針對確診病患的住處也必須全面消毒監控，以阻斷傳播鍊。

太原市防控辦也印發了《關於切實加強重點地區返（抵）並人員管控工作的通知》和《關於加強確診病例密切接觸者及其他接觸者管控工作的通知》，將防控措施進一步細化。

太原市也將會加強防範境外疫情輸入的防線，除了對密切接觸者以及有接觸史的人員實施居家隔離醫學觀察外，社區、學校、機構以及公司行號等也將進行全方面的人員疫情管控，包含封閉管理、關口內置和強制要求人員配戴口罩與測量體溫。若遇核酸檢測結果為陽性或體溫異常人員，立刻進行管控處置。

太原當局也將強化宣傳輿論宣導，加強宣傳疫情防控措施，倡導「勤洗手、戴口罩、少出門、不聚集」等防疫觀念，要求民眾做好必要的個人防護，並積極查處對網陸上假資訊、惡意炒作防疫物資等行為監控和查處和懲治力度。同時，市、縣兩級防控辦要採取四不兩直、暗訪暗查的方式，對防控措施落實情況進行專項檢查嚴防疫情反彈。

(中時 )