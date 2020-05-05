由於新冠狀病毒Covid-19引起的商業航空運輸不景氣，著名航空引擎製造商奇異航空(GE Aviation)，決定削減全球員工人數，裁員數多達13,000人，這是25％的人數。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，GE航空集團總裁大衛‧喬伊斯（David Joyce）表示：「與2月初發生的疫情剛爆發時相比，第二季度的全球航空客流量下降約80％。這樣的衝擊影響公司營運。與我們合作的飛機製造商，已經宣布減慢生產時間表，這延長到2021年，連帶影響本公司。」

5月4日宣布的裁員計劃，其中美國僱員就減少了2500名。

喬伊斯說：「為了保護我們的業務，我們在過去兩個月採取了削減成本的艱難措施。不幸的是，隨著衝擊持續，還需要削減更多成本。」

4月29日公佈的資料，在2020年第一季度的的淨收入為69億美元，這比去年同一季度下降了13％。

GE的航空發動機相當優秀，包括F-15與F-16戰機的F110發動機，以及應用在AH-64、AH-1W、UH-60等直升機身上的T700渦輪軸發動機都是GE的產品。中華民國空軍未來新購得的F-16V，也採用F110-GE-129型，推力比現行的普惠F100-PW-220型還要更大。

(中時電子報)