國內漢他病毒再添1例！疾管署今公布國內新增1例漢他病毒出血熱病例，個案為北部40多歲男性，近期無出國史，4月10日起出現發燒、腹瀉、全身痠痛等症狀，二度採檢才確診。截至目前，國內共累計4名確診案例，確診數創下5年新高。

漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。其潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

該名確診男子的活動地以住家及工作地為主，工作地偶見老鼠，但未遭咬傷，4月10日起出現發燒、腹瀉、全身痠痛等症狀就醫，因症狀未改善，於4月11日收治住院並進行通報，因第一次採檢結果無法確認，4月27日再次採檢，昨日確診漢他病毒。

疾管署表示，男子的接觸者無疑似症狀，衛生單位已進行個案活動地周邊環境調查、捕鼠、滅鼠及防鼠等防治作業，並給予民眾衛教宣導，提醒注意防鼠措施。

根據疾管署歷年統計資料，國內今年累計4例漢他病毒出血熱病例，略高於2016至2019年同期（分別為3、0、1、0例），個案居住地為南部3例、北部1例；自2010年以來累計18例，性別以男性12例（佔66.7％）為多；年齡則以40歲以上14例（佔77.8％）為多。

疾管署呼籲民眾，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施是預防漢他病毒最有效的方法。民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。如發現鼠類排泄物，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水＋1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

(中時 )