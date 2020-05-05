氣候暖化，中南部夏季氣溫動輒飆破35度，台中市議員張瀞分5日在台中市議會市長施政總報告中，關切國中小學裝設冷氣進度；市長盧秀燕表示，雖然台中市財政困窘，但無論如何這是要做的事，市府會盡快解決。

張瀞分指出，夏季天氣高溫炎熱，中小學生在炎熱的教室內上課，常常滿身大汗很不舒服，影響學習效果，台中市政府已經著手推動國中小學全面裝設冷氣，但分年編列預算處理，要排到113年；她希望市府能加快腳步國中小學裝設冷氣的進度。

市長盧秀燕感謝張瀞分對提升教育環境及品質的爭取與努力。盧秀燕說，再苦也不能苦孩子，現在才5月初，氣溫已經居高不下，有時候真的讓人難以忍受，台中市目前的財政狀況是六都最差，稅收不足應付歲出預算，也幾乎沒有舉債空間。

盧秀燕強調，無論如何這是要做的事，台中市政府會加速籌募經費，希望盡可能壓縮國中小學裝設冷氣的時程，盡快解決。

(中時 )