曾提及「價格走勢表示出市場的偏好」，因為價格走勢是各路資金多方面比較，各種不同看法實際進行交易最後分出勝負呈現的結果。不久前的市場偏好是股價剛站上季線(60日均線)的股票，即一檔股票的股價從季線下方，藉由買盤推升，剛剛站上季線，讓技術面出現由空翻多的現象，許多符合這一條件的股票，無論什麼產業、什麼概念、什麼族群等，之後都出現了一波漲勢。

這些買盤推升的背後有種種因素，如營運最壞情況已經過去，業績可望走出谷底，可望接獲轉單等；只是表現在實戰上，發現剛季線剛翻揚的個股受到買盤認同，提前布局「市場偏好」，才是成為股市贏家的關鍵。尤其是表現出「反差萌」的個股，領先別人站上季線，或是別人大跌我不跌，別人反彈我創高，大盤大跌我翻紅的股票、週線出現N字突破等都是常見的市場偏好。藉由觀察盤面，發現這些市場偏好，選股就會有事半功倍的效果。總歸是一句話：不是要買你喜歡的股票，是要買市場喜歡的股票。

市場偏好不侷限在技術面上、舉凡基本面、籌碼面、消息面等都有偏好存在。例如上市櫃公司在每月十日以前要公布上一個月的營收，所以在每個月上旬，市場偏好往往會落在營收表現優異的個股上，特別是一些優於市場預期的個股，由於先前沒人預料到有如此好表現，手上持股不多，這時為了補足持股，就會積極買進，進而把股價推高，這是每個月上旬，投資人必須多留意的基本面市場偏好。另外，到了每季度的季底，投信為了讓基金排行居前，也會鎖定一些前景看好、手上已有一定數量的個股來加碼買進，讓股價維持高檔不墜，這則是籌碼面的市場偏好。

「有效」的市場偏好是由股價走勢來認定的，生命終究會自己找到出路，資金也是如此。一檔股票一個人看得再悲觀，股價卻一直漲，這種看壞的偏執只是自我安慰，對獲利毫無幫助，這一波上漲2000多點已經證明太多次。

對於股票投資人來說，發現當今的市場偏好，掌握目前盤面特色，知道現在究竟漲什麼股票才關鍵；而只要仍有上漲的股票，行情就還沒結束，找出下一波的市場偏好比什麼都重要。

(本文作者為中華財經台分析師蔡正華)

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(中時電子報)