林金進開設課後寫作班，並透過line群組，讓家長了解孩子的學習情況。（張毓翎攝）

有感於學生國語文書寫和表達能力變弱，林金進自編作文教材多年。（張毓翎攝）

有感於學生國語文書寫和表達能力變弱，嘉義縣朴子市朴子國小校長林金進自編作文教材多年，並開設課後寫作班，使無力上補習班的孩子，也能有一定程度競爭力；國中教育會考即將登場，第1天最後一個考科「寫作測驗」，近年考題趨向生活化，他建議考生，除留意「防疫」衍生題型，提高觀察環境與事物的敏銳度，此外，若能提出自己獨到見解，拿高分機會更大。

林金進表示，這幾年教書下來，發現學生國語文能力程度普遍降低，故從2004年開始編寫教作文的補充教材，內容包含作文基本理論、作文指導經驗談及古文經典閱讀等，並錄製作文教學影片，讓學生在「愛學網」免費瀏覽，另外，還開辦「樸園語訓」寫作班，強化學生寫作能力。

去年會考作文題目「青銀共居」，讓學生寫下年輕人和銀髮族互動與相處之期待，他指出，會考國文考題取材生活化，今年可能將「防疫」入題，考驗學生對生活周遭細微觀察，現在學生最欠缺的是編故事能力，因此，考前2周，建議學生多閱讀及留心身邊的事物，並熟悉各種基本寫作技巧。

會考作文由劣至優區分為1至6級分，林金進說，想拿5級分以上，必須提出自己獨到見解，並要寫「正向」，曾經有位學生在題目「驕傲與謙虛」中，寫下「…不同意作文題目，驕傲有時也是對的，為什麼就只能裝謙虛呢？」，讓他只好評下「這是不要分數的寫法」。

(中時 )