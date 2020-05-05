罷韓投票引發中央、地方角力，中選會主委李進勇表示「高雄市不應以防疫為藉口不出借場地、不負責任」，高雄市政府新聞局呼籲李不要濫用情緒性語言，也勿為政治苦苦相逼，放過學校與學童，將重點放在替代方案。

針對罷韓投票所數量不足問題，新聞局表示，中選會能夠協助解決問題是好事，但請李進勇不要濫用情緒性語言，或者「選務國家隊」此類怪異用詞，營造高市府阻擾選務的錯誤印象，否則反而瓜田李下，拖累中央遭受「打壓地方政府，有違客觀公平」的質疑。

新聞局強調，高市從3月底教育局因疫情考量規定，除學生與老師外，暫停對外開放，不得進入校園運動等等，家長會成員紛紛質疑，六日學校沒有上課，其他一般民眾都不能進入運動了，為何要為政治運動開特例？誰來保護學童？

因有此等基層家長心聲，教育局等單位才採取權宜措施，中選會與高雄市選委會應站在協助角度，全力尋找替代方案，而不是無視家長學童憂慮，不斷以情緒語言威逼恐嚇，有失風範。

新聞局呼籲，既然中選會早有替代方案，就不要為難學校學童與家長，也放過學校，全力找尋替代方案。

(中時 )