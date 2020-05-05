消防人員扛著消防水龍帶離開起火的球形建築物。(陳怡誠攝)

正拆除中的台北市京華城百貨球體建築，5日施工時突然引發火警，冒出陣濃煙，台北市消防局獲報後緊急出動大批人車前往灌救，因起火點在球體內部，造成大量濃煙冒出，幸好當時內部沒人，經過抽煙及灌水後，消防局半小時內將火勢撲滅，目前正釐清起火原因當中。

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