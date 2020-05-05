京華城百貨拆除工程引火警 警消灌救無人受傷 18:492020/05/05 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 半小時內將火勢撲滅，消防人員完成任務收拾消防水龍帶。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防人員扛著消防水龍帶離開起火的球形建築物。(陳怡誠攝) 正拆除中的台北市京華城百貨球體建築，5日施工時突然引發火警，冒出陣濃煙，台北市消防局獲報後緊急出動大批人車前往灌救，因起火點在球體內部，造成大量濃煙冒出，幸好當時內部沒人，經過抽煙及灌水後，消防局半小時內將火勢撲滅，目前正釐清起火原因當中。 (中時 ) #消防局 #火警 #濃煙 #台北市 #百貨 也許您會感興趣 推薦閱讀 問紓困轉語音 1999挨批踢皮球 04:102020/05/01 地方新聞 高風險場所 擬強制與消防局連線 04:102020/05/01 地方新聞 錢櫃KTV大火6死 詐團趁機發財 09:562020/05/02 社會 台北市萬華大樓飄惡臭 男子腫脹陳屍屋內 16:342020/05/03 社會 室內全木材作隔間單一出口 消防局解析賴宅火警致命原因 21:062020/05/03 社會 住宅建照核發 首季年增6％ 04:102020/05/04 產業．科技 名醫世家大火5死 消防局解析致命原因！全木作助燃 一發不可收拾 04:102020/05/04 社會新聞 新北市消防局稽查商旅 落實場所消防安全 18:362020/05/04 社會 新北消防策略 建構三安城市 04:102020/05/05 地方新聞 名醫賴文德住家5死火警 家屬重回傷心地招魂 16:312020/05/05 社會 社會熱門新聞 獨家》高醫通融 前院長女兒一家五口遺體團聚 - 社會 獨》派出所長主動脈剝離 搶救13小時病逝 - 社會 閨蜜設局！少女遭11人拖進廁所 掌摑＋輪上8小時 - 社會 快訊》基隆男臉書預告街頭隨機殺人 警逮捕偵訊中 - 社會 京華城百貨拆除工程引火警 警消灌救無人受傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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