新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，美國累計確診人數飆破118萬例，造成境內至少6.8萬人喪命，當地醫療體系近乎崩潰，就連殯葬業也不堪負荷。民眾人心惶惶，紛紛戴上口罩防疫，不過日前有名金髮女子卻在口罩中間剪了一個大洞，大搖大擺走進超商開逛，口鼻完全暴露在空氣當中。

事發於美國肯塔基州（Kentucky），加油站超商店員沙曼（Joe Samaan）看見一名金髮女子走進店內，但發現她的口罩上出現一個大洞，結帳時便詢問了對方，金髮女子則回應：「一直戴著口罩不好呼吸，這樣（剪個洞之後）比較好呼吸呀！」沙曼聽完相當震驚，事後將影片上傳抖音，立刻掀起一陣議論。

肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）日前宣布，自5月11日開始，民眾外出都必須戴上口罩，他指出「雖然戴口罩有點奇怪又不舒服，但為了所有人民及自身的安全，這一點小犧牲是值得的。」不過像這名金髮女子將口罩剪破的行為，完全無法正確發揮防疫效果。

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(中時電子報)