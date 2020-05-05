新冠肺炎蔓延全球，嚴重衝擊各國經濟，無薪假人數及失業率攀升，根據求職網站調查，40歲以上勞工有79.7％表示曾因年齡遇到職場歧視，且有62.1％重回職場的勞工表示薪資低於過去水準，因此，壯世代應該把工作期間的辛苦錢，做好未雨綢繆的退休準備；全球人壽表示，為了協助壯世代補足退休準備金的缺口，特別結合「投資與保險保障」功能，推出「全球人壽三六贏家變額萬能壽險」，以「三實六計」特色，協助壯世代成就退休大贏家。

全球人壽觀察到壯世代的需求，特別結合投資與保險保障，推出「全球人壽三六贏家變額萬能壽險」，約定保險費之繳費年期為3年、6年兩種，可善用分期繳費特性，分散進場時點降低投資風險，可透過不定期超額保險費持續投入資金，透過委託群益投信代為管理精心設計全球人壽優選樂退投資帳戶來穩健累積資產，並且淡定累積投資成效，此外搭配貼心設計的自動提領機制，不管是提領頻率、日期、比例保戶都可以自行訂定，相當靈活彈性，歡迎向全球人壽業務人員或協辦銀行諮詢。

所謂「三實」包括兼顧壽險保障與資產累積，「實現」幸福樂退的人生規劃；分期繳費可分散進場風險，「實在」放心讓時間創造價值；並結合群益投信的專業能力，「實力」滿分獲百大獎座肯定。

「六計」包含「後收費用設計」，不收取保費費用，創造投資效益最大化；「自動提領設計」，累積或提領自由選，頻率、日期、比例可自行選定；「加值回饋設計」，繳交約定保險費，即享投資加碼1％回饋金；「彈性調整設計」，可依照需求調整基本保額，約定險費等比例調降；「失能扶助設計」，提供2至6級失能扶助津貼，失能照護有保障；「燒燙傷保障設計」，提供重大燒燙傷保障，意外治療好安心。

全球人壽提醒，連結的投資標的(不含貨幣帳戶)只要符合無收益分配或無資產撥回設計等條件，就可以申請自動提領，而自動提領也可以選擇標的，可以全選或選擇只提領特定標的，至於提領的頻率可以在保單週年日前30日內變更，提領比例也可以隨時以書面方式變更。

當退休無法依賴社會福利制度時，退休準備還是要靠自己，全球人壽建議憂心退休生活的壯世代，可以透過「全球人壽三六贏家變額萬能壽險」，讓專業團隊協助這群沒辦法、沒時間、沒想法的壯世代，搖身一變成為退休大贏家。

(中時 )