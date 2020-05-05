全球晶圓代工龍頭台積電Q1財報出爐，第一季度合併營收達3,105.97億元、季減2.1％、年增42.0％，稅後淨利達1,169.87億元，季增0.8％、年增90.6％，創下季度獲利歷史新高，每股淨利4.51元優於預期。不過，有人質疑台積電獲利都是外資在賺，台灣一般勞工得不到經濟果實，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，千萬別小看台積電，認為台積電影響力遠遠超乎作者想像，「看台積電要放大視野，不要小鼻子小眼睛！」

謝金河表示，他在媒體上看到一篇文章，標題寫著「護國神山」真正護了誰？作者質疑，外資持股占台積電近80%，台積電的經營成果都被外資賺走，加上台積電僱用員工只有5.1萬人，只占全國總就業人數的0.44%，台積電好不代表台灣就好，加上疫情影響之下，全國宣布無薪假企業有588家，衝擊員工14821人。此外，勞退基金今年首季虧損4712億元，把去年獲利全吐光，而台積電只占勞退基金比重4.61%，勞退基金無法完全享受台積電的經營成果。

謝金河坦言，該作者提出的疑問他也曾懷疑過，但現在再看台積電，角度不能這麼狹隘，台積電有一些沒被看到的優點：首先，台積電今年在兩岸三地1000大企業市值排名第三，僅次於台積電有一些、騰訊，台灣以中小企業為主的經濟環境，難得出現超重量級的大企業，台積電對於台灣的重要性不言可喻。

第二，晶圓代工生產是半導體產業之米，一家台積電能養活的供應鏈包括兩岸以及全球晶圓廠IC設計公司，台積電在台灣就僱用48752個員工，至於客戶聯發科有17058個員工、瑞昱有4780人、聯詠有2511人，美國掛牌上市的Nvidia、AMD也是客戶，並近年靠著台積電的先進製程在業績取得不錯表現。

再者，台積電每年大約150億美元以上資本支出，成為台灣產業創新最大驅動力，去年台積電研發支出905億元，固定資產投資4503億，合計5408億元，占台灣固定資產一半，台積電為首的台企向ASML所採購的EUV光刻機台占該公司一半以上出貨量，台灣也是美國應用材料公司最大客戶，可說是與整個國際產業鏈非常密切。台積電近年來也在台灣開始布局自己的產業鏈，漢唐、家登、朋億、帆宣、京鼎及洋基工程，都在不斷壯大。

謝金河表示，最後一個優點，同時也是台積電帶來最大影響，就是離岸風力發電工程，不僅有老外，當中更包括台積電工程師。由於台積電的大客戶們(包括蘋果)要求供應商完全綠電製造，台積電去年表示要在屏東耗資600億建造太陽能廠，穩定綠電來源。

謝金河指出，台積電員工高薪帶來的購屋支出及消費，這也是創造台灣內需的力量，台灣今年第一季GDP正成長，大家可以看看半導體產業對台灣經濟的助力，「看台積電要放大視野，不要小鼻子小眼睛！」

(中時電子報)