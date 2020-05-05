大陸抗SARS專家鍾南山昨晚(4日)與留學生視訊，點出無症狀感染者一共有四大類型 (圖／中新社)

新冠肺炎擴散全球，其中無症狀感染者占了多數，足見病毒狡詐難防。對此大陸抗SARS專家鍾南山在昨晚(4日)與海外留學生視訊連線對答時，就提到無症狀感染者一共有四大類型。

根據《北京日報》報導，鍾南山表示，目前有許多主動接受核酸檢測，但卻毫無症狀的，其中包括以下四種：

1.患者處於新冠肺炎的前驅、潛伏期，這類患者已經感染，但沒有症狀，若沒檢測是無法被發現的，這類人多在7天後開始出現發燒咳嗽等症狀。

2.有些無症狀感染者，其實身體有微恙，但大多忙於返國、工作或其他因素忽略了，比如自己雖然沒發燒、咳嗽，但出現了肌肉痠痛、異常疲勞、鼻子不通和喉嚨卡卡的症狀，直到就醫時才被發現。

3.有些檢測陽性的患者，在確診過後依舊沒有症狀，在大陸依舊要隔離，並定期到指定醫院報到，除了核酸外，還必須作血清抗體，雙重檢測下，假若第2次檢測變陰性，抗體也呈陰性，那就可以排除，若還是陽性，就100%確診，為無症狀感染者。

4.除了以上三種，還有一種情況非常特殊，那就是有極少部分病患檢核酸檢測為陽性後，過了一個月依舊還是陽性，也沒產生抗體，這類人屬於「病毒攜帶者」，本人則沒有感染新冠肺炎，但是相當罕見。

(中時電子報)