彰化縣芬園鄉文德國小在母親節前夕，請烘焙師傅教小朋友手做獨一無二的專屬母親節蛋糕。（文德國小提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣芬園鄉文德國小在母親節前夕，請烘焙師傅教小朋友手做獨一無二的專屬母親節蛋糕。（文德國小提供／謝瓊雲彰化傳真）

小朋友不只童言童語，手寫小卡片上滿滿的「撩媽金句」，讓媽媽看完甜蜜蜜、心都融化了。（文德國小提供／謝瓊雲彰化傳真）

小朋友不只童言童語，手寫小卡片上滿滿的「撩媽金句」，讓媽媽看完甜蜜蜜、心都融化了。（文德國小提供／謝瓊雲彰化傳真）

小朋友不只童言童語，手寫小卡片上滿滿的「撩媽金句」，讓媽媽看完甜蜜蜜、心都融化了。（文德國小提供／謝瓊雲彰化傳真）

母親節甜蜜蜜！位在八卦山上的芬園鄉文德國小，結合創客手作精神，要讓孩子們送給媽媽們母親節獻禮，除了親手裝飾6吋蛋糕，還附上滿是「撩媽金句」的手寫卡片「防疫酒精75％，我對媽媽的愛100％！」讓人感受到祝福心意百分百。

校方邀請來丞洋手作烘焙坊的洪金洋師傅，教小朋友們製作蛋糕的步驟與技巧，小朋友親手調製內餡，學著將蛋糕體組裝，再擠鮮奶油裝飾，製作專屬的愛心蛋糕送給媽媽。

二年級的陳韋彤製作水蜜桃內餡的小蛋糕，因為水果有益身體健康，希望媽媽多吃水果，能保健康快樂；五年級李芷璇則以軟綿綿的棉花糖裝飾蛋糕，她要把蛋糕帶回家送給照顧她的阿嬤，希望阿嬤長命百歲。

學校老師也發送小卡片，有人寫下「媽媽就像時鐘，我們要乖乖聽話順時鐘」、「防疫酒精75％，我對媽媽的愛100％」，撩媽金句還結合防疫時事的，讓人莞爾、會心一笑。

文德國小校長李政穎表示，學校很注重學生的生活教育，教導學生感恩、品格、禮節等，母親節即將到來，學校老師以12年國教課綱精神，結合學校發展的特色及教學理念，讓學生有不一樣的體驗；相信每位媽媽在收到孩子這份特別的禮物時，一定都有很多感動與感觸。

(中時 )