國中會考將於16、17日登場，桃園市府因應中午脫口罩用餐，貼心備妥2.2萬份瓦楞紙「防疫用餐隔板」，避免群聚感染。（蔡依珍攝）

國中會考將於16、17日登場，桃園市府因應中午脫口罩用餐，貼心備妥2.2萬份瓦楞紙「防疫用餐隔板」，避免群聚感染。（蔡依珍攝）

國中會考將於16、17日登場，桃園市府因應中午脫口罩用餐，貼心備妥2.2萬份瓦楞紙「防疫用餐隔板」，避免群聚感染。（蔡依珍攝）

攸關桃園近2.2萬名應屆畢業生的國中會考，將於16、17日登場，因應防疫，今年不開放親友陪考，入場除了必備准考證，還要戴口罩、量體溫及手部消毒，呼籲考生提早到場準備，因應中午脫口罩用餐，桃園市府也貼心備妥2.2萬份瓦楞紙「防疫用餐隔板」，避免群聚感染。

桃園考區今年報名人數共2萬1801人，其中有120人個別報名，19個考場都將全程開放冷氣，但前後門都會開啟，窗戶也預留10公分通風，教育局另備妥1310座立扇因應冷氣故障急用。今年也一律禁止家長陪考，但若有身障、重病或突發事故，可向試務會申請，審核同意後持身分證入場，但每生限1陪考者。

「維持室內1.5公尺社交距離，用餐真的是很大挑戰！」主辦試務的桃園高中校長游文聰

指出，因應防疫，首度安排考生在原試場教室用餐，教育局已備妥2.2萬份的「防疫用餐隔板」，16日中午將由考生服務隊發放每生1個，避免群聚與飛沫感染，並協助考生訂購午餐。

「不戴口罩該科零分！」游文聰表示，教育部提供每生1天1個口罩，將於試前發放，2天考試務必全程戴口罩，除了監考人員查驗核對身分外不得脫下，違者不予計分。

教育局提醒考生務必提早半小時以上抵達考場，校門入口都有額溫槍、熱顯像儀等體溫量測設施，考生憑准考證入場，若額溫超過37.5度、耳溫達38度，將安排到第二預備試場，19個考場各備妥4間，每間限坐5位發燒或呼吸道不適考生，試務人員則穿戴隔離衣監考。若檢疫或隔離期間無法應試者，經中央流行疫情指揮中心認定，由教育部規畫補考，確保基本權益。

基於防疫考量，桃園市也率先宣布禁止補習班在各考場周邊及入口處發放傳單或宣傳品，以避免人群過度擁擠及影響考生進入考場流暢度，獲得中央認可跟進宣布，轄內補習班也都願意配合。

(中時 )