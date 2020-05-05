台南左鎮區「童心合憶小學堂」失智據點，長輩一起上手工藝課。（台南市社會局提供／劉秀芬台南傳真）

阿珠阿嬤曾是台南左鎮老牌米店的老闆娘，退休後在家鬱鬱寡歡，經介紹後到社會局於左鎮開設的「童心合憶小學堂」上課，短短不到一個月的時間，有空在家還會微笑哼唱起老歌，小學堂開辦1年以來，不但減輕失智者家庭照顧負擔，也讓社區民眾對失智症照顧有多一些了解，少一些誤解。

台南市政府社會局推動「失智照護服務計畫」，委由社團法人台灣長者健康促進協會在左鎮區設置「童心合憶小學堂」失智據點，服務當地疑似或確診失智症的長者，今年4月成立滿1年，日前特別舉辦感恩活動，回顧這一年相處的點滴，與會的長輩及家屬都相當肯定及感謝據點對失智長輩的照顧。

今年85歲的阿故阿嬤，過去以種地瓜賣地瓜為業，同學都說被阿嬤摸過的地瓜都比他看過的人還要多。但阿故阿嬤晚年在家能躺就不想坐，能坐就不想站，不喜歡喝水，她女兒希望透過小學堂強大的團體動力，讓阿嬤在生活自理能力上更加獨立。

阿故阿嬤外表看似年紀大下肢無力需要助行器，現在每當來到據點時，一看就是精心打扮後才出門的，少了老人家的邋遢，對環境清潔也相當講究，一到據點就輕聲細語向大家問安。

曾在老街上擺攤賣麵、炊粿、粽子的秀秀，中風後的秀秀在丈夫安安細心照顧陪伴下，夫妻倆每日穩定參加據點活動，透過非藥物治療活動延緩失智及退化、協助復能以及復健，如今秀秀身體愈發健壯，口語表達愈來愈好。

左鎮區擁有全市最高的老年人口占比，4000多位居民中超過65歲的長者有28.41％，依流行病學調查，推估左鎮區就有163位失智長輩。目前左鎮失智據點服務對象有20位個案，9位照顧者，成立1年以來已服務3570人次。

「童心合憶小學堂」為了感謝社區鄰里對於失智症長者的友善支持，日前特別邀請鄉親一同參加歡慶周年活動，品嘗由長輩及家屬共同製作的古早味料理、欣賞長輩創作的藝術作品，與鄉親互動的過程也讓失智長輩獲得正向的自我概念以及成就感。

(中時 )