蘭嶼鄉民對土地所有權的認知和漢人不同，多因土地國有化、未申請建照等問題，島上近200家民宿業者無法取得合法登記，不但政府的補助、紓困專案看得到吃不到，就連業者及遊客的權益也都無法受保障，經台東縣政府協助輔導後，第1梯次已有11家民宿合法化，後續將持續輔導全數合法，讓蘭嶼旅宿逐漸步入正軌。

台東縣政府交通暨觀光發展處表示，蘭嶼的土地都是國有地及原住民保留地，許多既有的房子無法取得建照或使用執照，也使得島上近200家民宿都無法合法化。

因應中央法規鬆綁，縣府去年免費輔導當地民宿業者做房屋的安全結構鑑定，來替代建築使用執照，經過1年的努力，終於有第1批共11家民宿，取得合法登記證。

縣長饒慶鈴5日頒發合法民宿登記標識給蘭嶼民宿業者時表示，民宿合法化後，除了能保障遊客與業者的權益，過去中央實施的國旅補助、擴大秋冬旅遊，以及現在因應疫情的紓困專案，蘭嶼合法民宿業者都能參與。

饒慶鈴表示，後續還將會持續輔導島上的民宿全數合法，讓蘭嶼成為海上國際度假勝地， 未來也會擴及達仁、金崙、海端、延平等山地鄉，輔導民宿合法，讓台東觀光產業步入正軌。

蘭嶼籍縣議員黃碧妹說，蘭嶼民宿合法化已經走了好幾年，過去中央旅遊補助的大餅，看得到吃不到，業者的心在淌血，感謝縣府的努力，合法民宿創下先例，對島上的觀光產業是重要指標，第1批11家民宿合法後，相信其它民宿也會起而效尤，將有助於蘭嶼在國際的能見度。

(中時 )