蘭嶼民宿業者爭取合法化已經10多年，民宿老闆夏曼．陳明輝坦言，他已做了15年的非法民宿，這段時間並不好過，為了養家糊口，都是偷偷摸摸在做；另位業者黃麗容說，取得合法登記證後，就不怕客人故意刁難。

台東縣政府輔導蘭嶼11家民宿合法，當地月台民宿老闆夏曼．陳明輝首先自首表示，他已非法經營民宿15年，10年前就開始申請立案，當初有技師向他遊說，做鑑定每坪1萬元，他經營的是20坪小民宿，也要20萬元，還好因沒賺這麼多，所以沒答應，感謝縣府這次幫忙，重點是沒花半毛錢。

10多年前從高雄嫁到蘭嶼，與丈夫經營古魯民宿的的黃麗容說，島上的住宿常因氣候或通因素被迫取消或延後，因為不合法，客人認為扣手續費不合理，常被故意刁難的客人氣炸，合法化後雙方都有保障。

她說，受到疫情影響，平日的住客率幾乎都掛零，可說是慘澹經營，民宿合法化後，可以申辦紓困補助，用來繳利息，不無小補。

優遊民宿洪小姐則表示，民宿合法化後，就能更多元化經營，也能創造更多就業機會，吸引更多年輕人返鄉。

(中時 )