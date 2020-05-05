台中市議會今天由市長盧秀燕作施政報告，市議員黃守達質詢，總評盧市府近期表現為：「兵推當演習、作秀衝第一、文化城頹圮、中央處理器。」黃守達並指出，已有數個團體發起罷免盧市長連署，現在罷韓活動如火如荼進行中，卻屢屢傳出高市府以行政手段干預罷免活動，盧市長應引以為鑑，不要成為下一個韓國瑜。

黃守達說，這次會期因為疫情遲開，這段期間盧市長表現卻讓人傻眼，原本閉門的防疫兵推，大張旗鼓宣傳說成是防疫演習，引發民眾恐慌後才改口；為了拼績效，動員所有局處單位設粉專，力氣都用在作秀，消耗基層同仁；四句話總結，就是：「兵推當演習、作秀衝第一、文化城頹圮、中央處理器。」

黃守達指出，韓國瑜市長近來動作頻頻，為了延續自己政治生命，不惜動用行政資源，在罷韓初始階段就對連署書頻頻刁難；現階段還以防疫為由阻擋投票場所出借，更是使出奧步差別執法，強拆市民募資掛上的廣告看板。

黃守達痛批，市民提出罷免，就是對市政不滿，罷免問題當然是市政問題。但針對市民的疑慮，市長竟完全不發一語，不敢面對這些欲罷免她的民意，罔顧當初陽光政治的承諾。黃守達呼籲，請盧市長認真做好市政，少點作秀，並正視這些廣大不滿的民意，不要變成下一個韓國瑜。

研考會表示，台中市的兵棋推演本是配合中央流行疫情指揮中心三階段進行預演準備，因新冠肺炎疫情變化莫測，為此，市府須做「最壞的打算、最好的準備」，有備無患。為讓民眾放心，市府也於會前發澄清稿說明，市民朋友可以照常的生活，完全不受影響，兵棋推演最主要的用意，在於預擬各種可能發生的狀況，預先做應變的規劃，讓市民更安心。

(中時 )