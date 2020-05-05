鑑於適量攝取辛香料可有效提升身體機能，增強抵抗力，瓦城泰統集團集團旗下四大人氣品牌「瓦城」、「非常泰」、「時時香」與1010湘」的廚藝團隊運用多種辛香料與新鮮食材入饌，分別推出期間限定「啾愛媽咪母親節套餐」，期能號召孝親子女讓媽媽吃出健康好心情。

針對母親節，瓦城泰統集團並推出多重優惠，5/10(日)母親節當日，帶媽媽到瓦城集團旗下餐廳六品牌消費，並說出通關密語『媽媽我愛你~』，現場就送該桌母親指定「招牌甜品」一份。另外，瓦城集團旗下六大品牌首次推出外帶專屬折扣。在五月底之前外帶單點餐點，並選擇到店自取的顧客，即享期間限定85折優惠，在家也能吃美食歡慶母親節。 「瓦城」泰菜餐廳推出的「啾愛媽咪4人饗樂宴」每套2910元，菜色包含原味月亮、主廚海鮮什蔬沙律、檸檬清蒸魚、辣炒豬肉/辣炒牛肉(2選1)、泰式咖哩雞/風味椒麻雞(2選1)、蝦醬空心菜、泰國奶茶/冰鎮檸檬香綠茶(任選4杯)、摩摩喳喳/芋香黑糯米/什錦水果冰(任選4份)、白飯 4人份。

「非常泰」的「非常愛媽咪4人饗宴」每套3110元，包含有：月亮蝦餅、涼拌海鮮什蔬、檸檬清蒸魚、辣炒豬肉/咖哩雞/辣炒手工剁牛小排(3選1)、BBQ嫩烤松阪豬、蝦醬炒空心菜/泰味茄子(2選1)、120元飲料或啤酒(任選4杯)、芋香黑糯米/摩摩喳喳(任選4份)、白飯 4人份

「1010湘」的「湘聚愛媽咪4人宴」每套3150元，菜式包含有：神仙孜然肋排骨、臭豆腐肥腸阿干鍋、松子年糕牛肉/酥炸口水雞(2選1)、東安仔雞/鄉里小炒肉(2選1)、串燒蝦、腐乳空心菜/湘西高麗菜(2選1)、荔枝凍飲/100%甘蔗汁/柚香鐵觀音(任選4杯)、桂圓栗子沙/黑芝麻椰汁西米露/銀宮杏仁豆腐(任選4份)、缽飯續碗 4人份

「 時時香」的「時時愛媽咪4人饗宴」套餐2980元，包含有：霸王甘蔗蝦、無敵豆酥嫩魚、3.5杯雞、阿婆紅燒肉/煸椒炒牛肉(2選1)、超級麻婆豆腐/媽寶溜個蛋(2選1)、東方乳酪空心菜/湘西高麗菜(2選1)、楊枝甘露/芝麻糊湯圓(任選4份)、甘蔗四季青茶/招牌洛神花茶/柚香鐵觀音(任選4杯)、白飯4人份。

瓦城泰統集團聯合旗下六大品牌，於溫馨五月時刻，獻上「外帶自取85折」的暖心優惠，即日起至5/31(日)，單點訂購外帶餐點並自行到店取餐，除人氣餐點自由選搭，還可享85折優惠。同時，溫馨五月瓦城並回饋所有員工，只要攜親朋好友到店或外帶享用自家美食，出示員工證即享8折優惠。

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