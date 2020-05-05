觸控面板廠GIS-KY業成（6456）公布4月合併營收約105.17億元，月增10.48％、年增30.72％，不僅單月營收重回百億元大關，也是首度年增率轉為正數。

業成3月中復工率拉高到9成，等於是回到正常生產狀況。此外，2月訂單遞延到3月、4月出貨，也帶動3月、4月營收衝高。

業成公佈4月份自結合併營收為105.17億元，較前一月份增加10.48％，較去年同期增加 30.72％。累計今年1至4月合併營收為331.55億元，較去年同期減少11.54％。

(工商 )