GIS-KY 4月營收重回百億元大關 18:522020/05/05 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 觸控面板廠GIS-KY業成（6456）公布4月合併營收約105.17億元，月增10.48％、年增30.72％，不僅單月營收重回百億元大關，也是首度年增率轉為正數。 業成3月中復工率拉高到9成，等於是回到正常生產狀況。此外，2月訂單遞延到3月、4月出貨，也帶動3月、4月營收衝高。 業成公佈4月份自結合併營收為105.17億元，較前一月份增加10.48％，較去年同期增加 30.72％。累計今年1至4月合併營收為331.55億元，較去年同期減少11.54％。 (工商 ) #GIS-KY #業成 #月營收 #百億元 #大關 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》ADR連2跌 台積電摔落300元關 09:432020/05/04 財經 台積電殺破300元大關 市值瞬間蒸發逾2千億 10:082020/05/04 財經 《業績-半導體》瑞耘4月營收創新高 半導體零耗件明朗 15:062020/05/05 財經 大立光四月營收罕見雙降格局 16:002020/05/05 財經 宏捷科4月營收2.77億 創近50個月新高 16:012020/05/05 財經 《業績-文創》華研4月營收年減16.39％ 累積歌曲IP抗疫情 16:492020/05/05 財經 氣立4月營收回升至1.59億元 創近21個月新高 17:062020/05/05 財經 4月外陸資淨匯出127億 驚險保住2千億大關 17:082020/05/05 財經 禾伸堂4月營收寫五個月新高 17:312020/05/05 財經 瑞穎第一季營收及獲利均創新高 EPS達2.52元 18:202020/05/05 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 即時 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 90兆新債救市！Fed跟著川普大撒幣 新債王開轟 - 財經 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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