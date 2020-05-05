美國一名5歲男童馬克斯（Little JosiasMarquez）有嚴重殘疾，他自2019年11月25日起就再也沒到學校，警方在今年1月接獲鄰居報案表示家外頭有2名無人看管的孩子便前往調查，才發現了這起失蹤案件，而馬克斯的媽媽還謊稱他已經搬往密西根州與爸爸同住，經警方搜查才發現馬克斯的屍體藏在媽媽的車後廂內，且已斷氣好幾個月，都成了乾屍。

根據英國《太陽報》報導，警方接獲鄰居報案，表示馬克斯家外頭有2名沒有人看管的孩子，警方前往調查，發現除了2名孩子外，家中應該還有一名殘疾小孩馬克斯，但他卻已許久未出現，且自去年11月25日起，再也沒有到學校上學；馬克斯有嚴重殘疾，除了需要輪椅代步外，因雙眼看不見，吃東西需要有人餵食。

警方便詢問馬克斯的媽媽薩加爾（Sagal Hussein），她謊稱馬克斯已經搬往密西根州與爸爸同住，但警方詢問她詳細地址時，她卻回答不出，讓警方起了疑心，並於今年3月30日將薩加爾逮捕。

經過一番搜查，發現薩加爾的後車廂內有一個行李袋，打開後裡面竟裝著一具小小的乾屍，該屍體經確認後就是馬克斯，調查人員也指出小孩可能已經死了好幾個月，且死亡時體重僅20磅（約9公斤），死因為「嚴重營養不良」。

薩加爾目前已入獄並判處50萬美金（約台幣1千500萬），至於另外2名分別為3歲和7歲的孩子，則在薩加爾接受調查前交付寄養。

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(中時電子報)