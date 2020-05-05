台灣遊戲橘子代理的跨世代手遊《天堂M》宣布【高階妖精 妖精的逆襲】於明(6)日正式上線，為了迎接最高規模大改版，官方還特別舉辦線上記者會，邀請金穗獎影后－小薰以及天堂資深玩家－納豆，分別化身為脫胎換骨後的高階妖精及精靈守護者，演繹改版技能的重點、展現洗禮後的強大戰力！ 今(5)日晚間更將同步舉辦【妖精的逆襲實況主挑戰賽】，邀請多位知名遊戲實況主搶先試玩！

金穗獎影后小薰獻出人生首次Cosplay 完美詮釋蛻變的妖精(圖/遊戲橘子 提供)

《天堂M》高階妖精5月6日正式降臨！能力全盤提升、戰力直線爆表

金穗獎影后小薰獻出首次Cosplay、完美詮釋蛻變的妖精

【高階妖精 妖精的逆襲】除了優化原有技能強化，以及新增兩項強力技能「精靈之暈」、「精靈守護者」，只要等級達到80，啟用「小精靈的恩寵」，就能讓妖精的能力值及戰鬥力全面大幅提升！

這次官方也特別邀請小薰演繹脫胎換骨的最美妖精，上演經過淬煉的逆襲戰役。人生首次挑戰Cosplay的小薰表示︰「我非常喜歡妖精這個角色，妖精改版背後的故事跟我在演藝之路的經歷相當類似，都是經過淬煉與琢磨後才獲得認可，所以我很希望透過自己與角色的共鳴，能好好詮釋高階妖精蛻變後的精髓。」

《天堂M》卡片合成點數系統同步上線 累積指定點數贈送合成獎勵(圖/遊戲橘子 提供)

傲慢之塔世界化 開闢全新殺戮戰場(圖/遊戲橘子 提供)

卡片合成點數系統同步上線、累積指定點數贈送合成獎勵！

傲慢之塔世界化、開闢全新殺戮戰場、全新傳說&英雄級裝備登場

全新「卡片合成點數系統」及「傲慢之塔世界化」同步上線。「卡片合成點數系統」挑戰合成英雄等級及傳說等級變身或魔法娃娃失敗時，將可獲得１點合成點數，累積滿20點即可獲得一次英雄等級或傳說等級抽卡的機會。此外，系統將統計每位玩家自2017年12月11日至2020年4月29日維護前，上述三種的合成失敗紀錄，官方將依據失敗階級、次數及種類發送合成點數，單一階級及種類最多可獲得20點。

「傲慢之塔世界化」原先各自伺服器的傲慢之塔將進行合併，傲慢之塔改為像底比斯、拉斯塔巴德等方式，變成跨伺服器征戰的地圖，所有想要挑戰傲塔的勇士都會齊聚一堂。並且增加一個中繼站，讓玩家進入副本前可籌備物資。

此外，遊戲內更推出全新的傳說級裝備，如：「艾保羅泰因的雙手劍」、「烏格奴斯的長弓」、「騎士范德的手套」、「烏格奴斯的胸甲」、「黑豹皮披風」、「艾莉絲長靴」以及「納西里斯的長靴」等，想要強化角色能力的玩家千萬不能錯過。

《天堂M》新增升級福利 手環欄位同步追加(圖/遊戲橘子 提供)

開放「手環」欄位、升級福利同步追加、職業技能再進化！

官方正式開放角色裝備中的「手環」欄位，經由特定材料可製作稀有至傳說級的手環，以增加玩家戰力，同時追加全新變身卡、魔法娃娃卡等道具。且達到指定等級時追加全新福利，達到88至90級將追加獎勵，達到一定的等級及經驗值%數後，將可得到額外的符石欄位，以及可以自動喝澄水的設置，相信會是對玩家影響最大的福利之一！

《天堂M》「隱藏的GAMA COUPON」贖回最高等變身合成機會(圖/遊戲橘子 提供)

「隱藏的GAMA COUPON」贖回最高等變身合成機會！

新活動持續強襲 「旗幟戰」、「怪物圖鑑」、「守護星系統」接連登場！

為感謝玩家支持，簽到滿35日可獲得「隱藏的GAMA COUPON」，於5月6日維護後，至6月10日維護前的最高階合成失敗變身紀錄，可再獲得一次合成機會！

《天堂M》在五月中也將陸續推出不少豐富改版內容，如：血盟激鬥的「旗幟戰」、角色成長的「守護星系統」、提升武器能力的「熟練度系統」、滿足狩獵樂趣的「怪物圖鑑」等，更多詳情活動資訊，以《天堂M》官方網站與官方粉絲團釋出的完整資訊為主。

(科技)