許多人因為生活壓力大，辛苦了一天後更懶得做家事，不過，有研究指出，做這件家事竟還會舒壓！美國佛羅里達大學針對51位學生做「洗碗」實驗，發現認真洗碗的人，可降低27％的「內心緊張感」。專家分析，洗碗的動作有助於穩定自律神經，可讓情緒變得更穩定。

這項洗碗實驗將51位學生分成兩組，分別拿到不一樣的「洗碗指令」，一個較為簡約的步驟指令；另一個指令則強調學生要透過「正念」方式，掌握每個動作細節，用心洗碗。

研究結果發現，較不用心洗碗的學生在完成任務後並沒發生任何改變，不過認真洗碗的學生，他們在受試過程中特別專注於肥皂、水溫，和碗碟的觸感，以至於實驗後有25％的人感到受到啟發，還有27％的人內心壓力得到紓緩。

為何洗碗就能得到解壓？根據《heho健康網》報導，日本自律神經專家小林弘幸指出，有三個關鍵：

【接觸到流水】

在洗碗時，雙手都接觸到流動的水，這讓負責放鬆的副交感神經會被活化。加上聽到流水聲，會大腦出現錯覺，好似身處在大自然般，自律神經的起伏會變得有規律且平緩，情緒會更加穩定。

【動作規律重複】

因為做家事動作重複性高，這規律、簡單容易和人體的脈搏、心跳有一致的節奏感，可讓腦部中的杏仁核達到放鬆。杏仁核主管人類情緒（如：焦慮、恐懼），隨著自律神經跟著趨於穩定，壓力賀爾蒙也跟著下降。

【獲得成就感】

做完家事後會得到一股成就感，其實也是原因之一。當將碗盤洗乾淨後，成就感能激發起快樂的情緒。另外，認真洗碗比起草率洗碗更有紓壓效果，關鍵就在於「周遭環境」。記得，下次做家事時盡量讓別讓周遭環境影響進入認真模式。

不僅是洗碗而已，研究人員認為，日常的活動都可以套用相同模式，改變不同的內心思緒來做家事，可以有效減壓，也讓內心更健康。

(中時電子報)