基隆有萬戶山坡社區漏水嚴重，水利署補助老舊高地社區改善加壓站、水管設備8成改善經費。（資料照）

基隆9成以上為山坡地，多達1萬戶老舊高地社區漏水嚴重，立委蔡適應向水利署爭取加壓用水改善，評比結果出爐，全台共4縣市7個社區獲選首波補助，其中基隆有幸福華城、壯觀台北及美之國等3社區，將補助社區進行加壓設施等8成經費。

蔡適應表示，基隆為全國山坡地最多的區域，很多山上造鎮的老舊社區管線年久失修、漏水嚴重，不少社區當初建商為省下管理費用，擅自切結管理，造成約1萬戶求助無門，經過長久努力，去年獲中央核定4年計畫經費，社區只需負擔2成款項。

蔡適應4日邀請自來水公司第一區管理處長李慶興，先後到幸福華城、壯觀台北、美之國社區召開說明會，蔡適應說，幸福華城為「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」評比第一名社區，也是全台第一例獲選水利署首波補助名單。

蔡適應指出，基隆市府使用第二預備金，代墊900多萬改善用水工程款項，再由自來水公司攤提於水費之中，目前工程已完成，並交水公司代管中，本計畫將可以幫助幸福華城22個管委會降低水費，初估每期操作費可以再大幅降低。

李慶興表示，由於110年度的計畫時程，在說明會後水公司會繼續跟補助社區進行工作會議，希望能在9月底前完成工作事項，讓計畫順利進行，在111年度計畫開放申請前，其他社區還可以再次送件，幫助改善老舊高地社區的用水。

(中時 )