中華民國全國總工會5日舉行全國模範勞工表揚大會，共有92人獲獎，依照中央疫情指揮中心防疫指引，頒獎典禮選在彰化縣立體育館戶外舉行，並加大座位間隔，讓獲獎者能順利獲頒榮耀。
代表頒獎的勞動部政務次長林明裕表示，感謝全國千萬位勞工在工作領域的辛苦耕耘及付出，奠定國家經濟發展的基礎，也對模範勞工表達敬佩之意，期盼各位獲獎模範勞工先進，能夠樂於提攜後進、傳承經驗，共同提升勞動權益及改善職場環境。
中華民國總工會理事長陳杰表示，獲表揚的92位模範勞工，都是各行各業或有特殊事蹟及貢獻的優秀勞工，不僅專業而且敬業，是台灣勞工「刻苦、勤勞、認真」的寫照，感謝這群基層英雄堅守崗位。
陳杰說，藉由模範勞工表揚，除了宣揚勞動權益，他也呼籲企業及雇主隨時能有同理心，提供勞工朋友更安全、更友善的勞動環境，落實勞工權益保障，讓勞工朋友可以安心工作、認真打拼，不僅為企業提升績效與品質，也能實現自己生涯夢想，共創勞資雙贏。
他強調，新冠肺炎疫情，讓許多行業面臨嚴峻衝擊，全國總工會將會與勞工朋友站在一起，持續針對勞工議題向政府提出建言，陪伴勞工與企業共度此次疫情的困境。
他指出，全國總工會也是少數年年以「中華民國」持續參與聯合國非政府組織的單位，盼藉由國際間的力量看見總工會的努力，也讓台灣企業界能重視勞資間的夥伴關係，善盡社會責任，總工會每年都會舉辦表揚，雖不是例行性，但希望藉此給予勞工尊榮感，讓社會各界一起見證台灣勞工朋友們的付出與貢獻。
(中時 )
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