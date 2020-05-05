受到新冠肺炎疫情影響甚鉅！台中市議員陳淑華5日質詢說，市長盧秀燕提出的市長施政報告，仍然只是減貼複製，整份報告都是虛應故事，挑自己爽的講，對於疫情影響機場及相關周邊完全視而不見。都發局表示，受新冠肺炎疫情影響，尚未舉辦地方說明會，後續將待疫情趨緩後，選擇合適時間與地點儘速召開，向地方說明規劃內容，並聽取地方意見及建議。

陳淑華表示，台中市政府提出的市長施政報告，除了前面寫了一些疫情、紓困措施，完了後，一翻頁馬上歌功頌德，挑自己爽的講，虛應故事，看起來像是各單位的工作報告，令人感到失望；疫情相關報告後，一翻過來，馬上就是機場門戶，大談機場的快速成長。

陳淑華說，從一月份新冠肺炎疫情以來，受影響最慘重的就是機場、旅遊相關，結果還再講好聽話。一月就知道機場很慘，結果現在提出的報告卻完全沒提及機場的嚴重情況，盧秀燕是「無感」機場及相關的困境嗎？

陳淑華說，疫情已100餘天，所有的困境浮現，盧市長施政報告照本宣科。台中國際機場從疫情1、2月以來，進出旅客每況愈下到3、4月完全停擺，周邊及相關產業景況也隨及停擺，市府毫無痛癢，還在報告中高調寫人數增加，對照機場現況淒慘，豈不是很諷刺？從機場看全市，讓人害怕盧市府難道都在睜眼說瞎話，沒顧及疫情的影響進而擴大到對市民日常的影響。

都發局表示，台中國際機場為進出中台灣最重要的空港，市府藉由「機場園區」概念通盤思考機場與周邊區域之整體發展，以短、中、長期發展期程進行妥善規劃及開發，並預留機場捷運用地，以順利銜接機場中長期建設計畫，提高交通物流運輸系統的可及性及便捷性。

針對機場捷運，交通局說明，目前已完成初步方案評估，將配合「台中國際機場門戶計畫」共同發展機場園區，並以機場航廈作為端點站，經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈至台中車站，後續再連結屯區的中興大學、大里運動公園、台中軟體園區及霧峰市區，至省議會紀念園區。

(中時 )