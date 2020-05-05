美食外送員騎機車衝來衝去的風險，現在有保單可承保。保險局核准市場上首張外送平台騎士責任保險，是由國泰產險送審，承保外送員接單到送餐完畢後30分鐘內，因騎機車造成他人體傷、身故或財產損失的賠償責任，基本款每一事故一人保額200萬元、合計400萬元，財損保額30萬元，每半小時計費一次，保費不到1元。

保險局副局長王麗惠鼓勵保險公司創新商品，目前外送平台盛行，這些外送員碎片式外送服務期間的第三人責任險，還沒有保單承保，這次核准國泰產的外送平台騎士責任保險，是市場上第一張針對騎機車美食外送員的責任險保單，由平台業者代理投保，但每一位外送員決定自己投保與否，保單是承保每一位外送員，且是依接單及送餐時間來啟動保單。

例如某位美食外送員在晚上6點接單，保單就開始生效，外送員騎車到餐廳領餐，再送餐到訂戶處完成此訂單，再騎車離開的半小時內，若在路上撞到行人或與汽車、機車對撞等，造成他人受傷、身故或車輛毀損的賠償責任，保單可理賠，基本款單一事故一個人最高保額200萬元，若是造成多人受傷，最高理賠400萬元，若是財產毀損的保額則是30萬元。

由於外送員不是隨時都在工作狀態，所以保單是依接單到送餐30分鐘為保障期間，按月計算保費，每半小時保費都不到1元，保險局表示，仍是看各個美食平台要投保的保額、行銷通路不同，會有不同的保費。

(工商 )