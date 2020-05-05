彰化銀行致力提升公司治理獲肯定，日前於臺灣證券交易所公布2020年度第六屆公司治理評鑑中名列前5％，並於金融保險類產業中，拿下前4名佳績，表現優異，足見彰銀積極投入公司治理的努力。

彰銀表示，董事長凌忠嫄接掌彰銀後，對公司治理相關議題投注相當心力，持續推動各項強化公司治理的措施，包括：設置永續經營委員會，使企業社會責任(CSR)推動工作隸屬層級提升至董事會；建置資訊安全風險管理架構，訂定資訊安全政策及具體管理方案，加強資訊風險管理；公開承諾支持並尊重國際人權公約揭櫫的人權保護精神，訂定人權政策辦法，充分體現彰銀尊重與保護人權的責任；揭露所制定的供應商管理政策，要求供應商在環保、安全或衛生等議題遵循相關規範，並說明實施情形，善盡企業社會責任；並持續投資於資金運用在綠色投資計畫並具實質改善環境效益的綠色金融商品，充分展現高度公司治理精神。

此外，彰銀也與全球各國肩併肩，共同面對氣候變遷的挑戰，持續推動各項節能減碳、資源管理及綠建築等相關工作，於2015年完成環境管理系統，並通過ISO 14001驗證。2016年完成能源管理系統，通過 ISO 50001驗證。其後，2017年並將溫室氣體減量及管理擴展至國內所有營業據點及辦公場所，並於2018年通過ISO 14064-1溫室氣體盤查驗證，成為泛公股第一家完成全臺所有營業據點及辦公場所溫室氣體盤查的銀行，2019年並持續擴大盤查及驗證。另於2020年獲國際碳揭露組織(Carbon Disclosure Project, CDP)調升2019年氣候變遷問卷評等結果，評級由認知(C)級(Awareness)調升至管理(B)級(Management)，彰顯彰銀於環境永續採行的作為。

彰銀長期致力於精進公司治理，落實良好的風險控管及務實穩健的業務發展，專注於資產品質水準提升，並追求公司治理精神的具體實踐。彰銀表示，未來將會持續以永續經營為準繩，肩負起環境永續的責任，持續擘劃環境、社會與治理三大永續藍圖，打造彰銀成為卓越的永續金融業者。

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