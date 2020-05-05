受到利多消息帶動，台灣加權指數4月反彈13.23％，表現亮眼，但台股基金表現更加突出，在75檔一般型基金裡，高達54檔超越大盤，漲幅前10名的基金平均漲幅更高達19％。投信法人建議，在震盪環境下，想要獲得超額報酬的投資人，建議選擇台股基金，藉由專業選股掌握獲利契機。

野村投信表示，4月台股突出的表現主要是受到全球央行釋放流動性、各國政府積極控制疫情、美股跌深反彈，以及台積電、大立光法說會公布第一季營收皆優於市場預期等利多加持，台股反彈過一萬點後，部分投資人認為會有第二波回檔，因為5月中所有企業的第一季獲利以及4月的經濟數據都將公布，投資氣氛轉趨觀望，因此預期市場將持續震盪至5月中，若在此之前沒有明顯拉回，估計未來大跌機率不高。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，疫情受控之後，市場仍將回歸基本面，因此長線看好的產業仍舊是在疫情發生前所看好類股，如5G手機及基站、伺服器、數據中心、自行車、運動機能鞋以及去美化題材等產業。另一方面，3月跌幅較深的重災區類股，如餐飲，旅遊等傳統產業，在這波反彈中上漲幅度較小，未來的需求彈性仍大，若接下來財報季利空打出第二波回檔，將是另一次進場契機。

(工商 )