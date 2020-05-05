搶攻母親節商機，並鼓勵孝親子女大聲說出對媽媽的謝意，摩斯漢堡即日起至5/31日，舉辦「我愛媽咪繪畫告白」活動，標榜摩斯與客人一起和向媽媽們說聲「媽媽，您辛苦了！我愛您」，消費者於全台門市索取「我愛媽咪告白卡片」進行創作，完成後將卡片出示門市人員，即可免費兌換小薯一份(每店限量100份)，或享摩斯鱈魚堡搭配蘋果汁/柑橘綜合果汁優惠價99元。

將完成的卡片拍照上傳Facebook/Instagram個人頁面，並tag#我愛媽咪摩斯請您吃堡，即可抽3,000元摩斯卡一張。媽媽晚上想追劇，還有「深夜好食」活動，即日起至6/30摩斯雞塊2份優惠價79元(原價110元)，讓媽媽輕鬆享受晚上個人悠閒時光。

五月母親節與媽媽感情綿如蜜，日本直送長崎蜂蜜蛋糕優惠價499元 (原價650元)加贈玄米煎茶5包。摩斯也體貼媽媽推出居家料理好幫手，快速料理媽媽更輕鬆，多項商品任選2件現省30元，包含人氣商品：玉米濃湯家庭包、摩斯和風沙拉醬2入組及摩斯花棗茶(20包/袋)等多樣商品，讓家人吃得美味又安心。

(工商 )