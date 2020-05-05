在OPEC+減產約1000萬桶日的協議生效前，多個OPEC國家的原油產量、出口量飆升。今年4月份，不包括伊朗在內的OPEC中東出口國的原油供應飆升，創下至少2017年1月以來的最高水平。

市場分析師Julian Lee在5月4日撰文稱，OPEC及其盟友3月初未能就進一步減產達成一致後，沙烏地和阿拉伯聯合大公國放棄了限產並提高了石油產量。不過，隨著5月份減產協議生效，加上如疫情得到控制，原油需求反彈仍有希望，油價5月份有望進一步反彈。

沙烏地、伊拉克、科威特和阿拉伯聯合大公國佔了OPEC整體石油出口量的70%。油庫追蹤數據顯示，這四個國家上周的原油和凝析油日均發貨量為1890萬桶，比修正後的3月份水平增加了200萬桶。

沙烏地4月份的原油產量較3月份增加195萬桶/日，增幅為26%，平均達到936萬桶/日。這是沙烏地單月平均出口量最高的一次，也是因OPEC+未能讓俄羅斯深入減產所致。來自沙烏地紅海沿岸的延布(Yanbu)油庫的原油流量增加了約36%，達到每日153萬桶，而埃及地中海沿岸的儲油罐仍在繼續接收原油。

阿拉伯聯合大公國4月份的原油出口也出現增長，原因是該國跟隨沙烏地增加了產量。原油和凝析油的出口量超過了350萬桶/日，較3月份增加了25萬桶/日，增幅為8%。

該地區的另外兩個產油國未能提振出口。由於對印度的原油出口大幅下降，伊拉克的原油產量環比下降17萬桶/日，降至3個月來的最低水平。該國南部巴士拉石油碼頭和北部通過土耳其傑伊漢出口的原油都出現了下降。

科威特出口的原油也逐月下降，較3月份的平均水平減少了2.8萬桶/日，降幅為1%。對大陸的出口量增加14.6萬桶/日，抵消了對印度、日本和韓國出口量下降的影響。

來自伊朗的原油量被排除在外，因為離開伊朗的油輪通常只會在幾周後的跟蹤數據中出現，一旦它們抵達麻六甲海峽或蘇伊士運河等咽喉要道，對來自伊朗出口原油的早期評估就不那麼可靠了。今年4月，六艘油輪發出的信號顯示，船上載有約1000萬桶伊朗原油或凝析油。這些船隻出現的時間和位置表明，他們中的大多數在3月份離開了伊朗。

OPEC目前還有近4300萬桶石油在運輸途中，還沒有明確的最終目的地，因此對各個國家的石油流入量的估計可能會有所調整。

4月份，流入印度的波斯灣原油總量小幅下降。因為沙烏地下調官方售價，導致原油流量增加了46%，達到至少2017年初以來的最高水平，而伊拉克的出口量則被壓縮至近兩年來的最低水平。印度的煉油企業正在購入廉價的沙烏地原油來增加庫存，儘管該國的陸上儲油罐已裝滿。

4月份流入美國的原油數量繼續增加，最初的船隻目的地數據顯示，2018年8月以後，沙烏地和阿拉伯聯合大公國流入美國的原油超過100萬桶/日。不過，如果美國政府採取措施阻止從沙烏地進口原油，原油出口量就可能會改變。到美國東西海岸的航行時間約為六周，這意味著實際的原油流嚮往往在裝船後幾周內才會顯現出來。

據觀察，今年4月，不包括伊朗在內的OPEC成員國對大陸的原油出口飆升，達到空前的476萬桶/日，而來自沙烏地和伊拉克的石油日均出口量都飆升至2017年初以來的最高水平。

經濟活動的復甦和廉價的原油刺激了大陸的購買量。4月份OPEC原油等級的官方售價大幅下降。相對於地區基準阿曼/杜拜原油平均價格，沙烏地將其阿拉伯輕質原油和阿拉伯中質原油的價格降至歷史最低水平。這有助於保持其在原油出口方面的競爭力。

OPEC對日本的原油出口3月份小幅上升後，4月份似乎有所下降。如圖5所示，沙烏地、科威特、伊拉克和阿拉伯聯合大公國對日本的原油出口逐月下降，創下了近兩年來的最低水平。JXTG計劃在5月中旬至7月初期間，關閉其位於日本西部大分煉油廠唯一的原油蒸餾裝置，進行定期維護。屆時，來自波斯灣的4月份轉載的原油將陸續抵達。

從走勢圖上看，布油價格在4月22日創下15.98美元低位後反彈，目前已成功突破27美元附近的20日均線。雖然4月份OPEC原油產量飆升，但考慮到OPEC+減產協議5月份生效，加上如疫情得到控制，原油需求反彈仍有希望，布油或進一步測試32.8美元附近的50日均線。

(中時電子報)